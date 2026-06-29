Scafatese, sogno Coda per l’attacco. Armellino per la mediana Tre obiettivi prestigiosi per una realtà che va nel nome della continuità per consolidarsi

Un campionato di assestamento per “conoscere” la serie C. L’ambiziosa Scafatese del patron Romano non vuole smettere di sognare. Il primo anno della sua era tra i professionisti sarà un percorso a ‘step’: mettere esperienza con un campionato complicato, insidioso. E poi provare ad alzare l’asticella. Dal mercato però arrivano indizi forti. Tre gli obiettivi seguiti dai canarini: per la porta piace Antonio Donnarumma, in scadenza con la Salernitana. Per il centrocampo si punta sull’esperienza di Marco Armellino che saluterà l’Avellino. In attacco il grande sogno è Massimo Coda, bramoso di riscatto dopo l’ultima annata complicata con la Sampdoria. Il centravanti aspetta però una chiamata dalla B per rimpinguare il suo record di bomber all-time in cadetteria.

Avanti con la vecchia guardia

Novità ma anche il nucleo storico riconfermato. La serie C avrà per la Scafatese come protagonisti i leader dell’annata super in serie D. Tanti i rinnovi ufficializzati in questi giorni: il primo è stato il capitano Errico Altobello, seguito da Alessio Esposito, Emilio Volpicelli, Mimmo Maggio, Alberto Acquadro, Marco Baldan, Joaquin Suhs e Roberto Convitto. Faranno ancora parte del gruppo anche Ciro Palmieri, Lucas D'Ambros, Salvatore Molinaro, Giuseppe Faiello, Giuseppe Sicurella.