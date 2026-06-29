Bimbo di 11 anni investito a Sant'Egidio: individuato il pirata della strada E' un 32enne di Angri, la sua posizione al vaglio della Procura

È stato rintracciato dalle forze dell'ordine il "pirata" della strada che sabato sera ha investito un bimbo di 11 anni a Sant'Egidio del Monte Albino, nell'Agro Nocerino Sarnese, allontanandosi senza prestare soccorsi. Si tratta di un 32enne di Angri. La sua posizione è ora al vaglio della Procura di Nocera Inferiore (pm Marco Fiorillo). I carabinieri, anche grazie alle immagini registrate dalle telecamere, sono riusciti a risalire all'identità del conducente della Golf di colore grigio che, dopo aver investito il piccolo, si è allontanato senza prestare soccorsi. L'indagato, all'arrivo delle forze dell'ordine, ha ammesso le sue responsabilità. Il bambino, che stava attraversando la strada insieme ad un adulto, è ora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale “Santobono” di Napoli. Le sue condizioni sono considerate molto gravi dai medici del nosocomio partenopeo.