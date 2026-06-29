Salernitana, sondaggio per Palmiero. La Juve Stabia piomba su Lucas Felippe Il regista dei lupi piace a Faggiano ma affare è difficilissimo. Insidia per il regista del Potenza

La Salernitana cerca rinforzi e lavora sul centrocampo. Dopo aver visto sfumare la pista Siatounis, destinazione Benevento, nelle ultime ore il club granata ha intensificato i contatti con il Potenza per Lucas Felippe. Il clima di rivoluzione tecnica che spira su Potenza spalancherebbe le porte all’addio del centrocampista, classe 2000, autore di dieci gol in stagione. Il centrocampista è in scadenza nel giugno 2027 e con un indennizzo cambierebbe casacca.

Forcing Juve Stabia

Nelle ultime ore però è spuntata l’insidia Juve Stabia. L’arrivo imminente di Pietro De Giorgio sulla panchina delle vespe faciliterebbe la trattativa. Felippe potrebbe essere il candidato principale a sostituire Leone, regista della Juve Stabia in scadenza di contratto e che difficilmente rinnoverà con le vespe. La Salernitana però aspetta e resta in corsa, forte anche dalla volontà del calciatore di poter accettare la destinazione granata.

Sondato Palmiero

Un tentativo sarebbe stato realizzato nelle scorse ore anche per Luca Palmiero. L’Avellino infatti non vorrebbe privarsi del suo regista come il calciatore al momento non vorrebbe dividersi dai lupi. La Salernitana studia le alternative e sonda anche Talia, in uscita dal Benevento.