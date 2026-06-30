Disastroso terremoto in Venezuela: dolore e lutto a Camerota Il cordoglio dell'amministrazione comunale

L'amministrazione comunale e l'intera comunità di Camerota, centro del Salernitano, esprimono "profondo cordoglio" per la tragica scomparsa di Gennaro Garofalo, Luis Gerardo Garofalo, Giovanna Garofalo, del piccolo Emanuel Garofalo e di Luis Aguilar, familiari originari della frazione di Licusati, vittime del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela.

I Garofalo da anni vivevano a La Guaira, la zona più colpita dal sisma. "Camerota, conosciuta come "il Venezuela d'Italia" per lo storico e profondo legame con il Paese sudamericano, vive questa tragedia - si legge in un post dell'amministrazione comunale - con particolare partecipazione e commozione.

Ai familiari, agli amici e a tutti coloro che sono stati colpiti da questa immane tragedia giungano le più sentite condoglianze e l'abbraccio sincero dell'intera comunità di Camerota".