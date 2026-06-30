Salernitana, Llano più vicino. Si lavora per Heinz

L'esterno e il difensore si libereranno dalla Casertana

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Salerno.  

Un primo colpo per dare impulsi sulla fascia destra. Un rinforzo duttile per sistemare le corsie. Manuel Llano si avvicina alla Salernitana. Domani, 1 luglio, il calciatore 26enne argentino non sarà più legato alla Casertana, libero di poter firmare con una nuova squadra. Il direttore sportivo Daniele Faggiano ha accelerato nei giorni scorsi e sta conservando il vantaggio nonostante il ritorno di fiamma di diversi club interessati. Anche la Virtus Entella in serie B ci aveva fatto un pensierino. Si va verso la sottoscrizione di un biennale per il calciatore che potrà agire sia sulla corsia destra (lì dove Quirini e Longobardi possono uscire in caso di nuovi arrivi dopo il finale non positivo) ma anche dare fiato in caso di necessità a Villa sull'out mancino.

Si lavora per Heinz

La difesa resta la priorità per Daniele Faggiano, alla luce dell'addio di Golemic e del possibile status di partenti che accomuna Arena e Berra. La Salernitana per il ruolo di marcatore destro segue Pieraccini (ritornato al Cesena dopo l'esperienza al Catania) ma soprattutto lavora sottotraccia per Jonas Heinz. Centrale possente, molto strutturato, ha mercato in B alla luce del contratto in scadenza. La Salernitana però è sulle sue tracce e prova il sorpasso. 

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