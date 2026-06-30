Salernitana, ultimo giorno con Puma: e lo store fa registrare numeri importanti Tante le offerte per i tifosi granata

Un lungo addio. Il 30 giugno non è solo l'ultimo giorno di legame con i calciatori ma è anche deadline per i contratti di sponsorizzazione. La Salernitana si appestra a chiudere la parentesi Puma. Dopo l'annuncio dello scorso anno, il boom iniziale, la presentazione della maglia indossata anche da Capo Plaza nel concerto di Piazza della Libertà della scorsa estate, ora il club si appresta a cambiare pagina. Sarà Givova a firmare i nuovi kit da gioco e realizzare i materiali che i tifosi potranno acquistare nelle prossime settimane.

Grande curiosità che si lega anche con la fine dell'idillio con Puma. In questi giorni, Sono iniziati i saldi di fine stagione per l’acquisto dei prodotti ufficiali. Tutto il materiale sportivo dell’annata 2025/26 è in vendita a prezzi scontati fino al 70% presso lo store ufficiale e sullo store online del club. E i numeri di vendita hanno fatto registrare un'impennata significativa.