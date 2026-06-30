Salernitana, Faggiano sonda Rizzo Pinna: la situazione Il ds granata sonda tante soluzioni per la trequarti

Un sondaggio. L’interesse mostrato per uno dei nomi che ha fatto saltare il banco nei playoff di Serie C. La Salernitana ha chiesto informazioni per Andrea Rizzo Pinna, calciatore che con l’Ascoli si è preso da protagonista la promozione in serie B. Il classe 2000, che in questa stagione ha messo a segno otto gol e sette assist in 39 presenze, è uno di quei giocatori che il club marchigiano vorrebbe trattenere anche nella prossima stagione. E anche il desiderio del calciatore sarebbe quello di mettersi alla prova con la serie B.

La Salernitana sullo sfondo

Rizzo Pinna però da domani sarà ufficialmente un nuovo calciatore del Cosenza. L’Ascoli non ha esercitato il diritto di riscatto da 500mila euro, con il trequartista che rientrerà nuovamente tra le fila del club silano. La Salernitana non vuole partecipare ad aste ma fiuta l’occasione. Così come il Catania, la società granata ha acquisito informazioni. Il Cosenza sarà destinato a cedere per non perdere a parametro zero nel prossimo giugno il suo talento. La volontà è quella di investire con un doppio trequartista che possa agire alle spalle di un centravanti o in caso di conferma del 3-4-1-2 che tanto ha funzionato nel finale di stagione. La Salernitana segue Piovanello, Zunno, rincorre ancora Ferraris e ora sogna Rizzo Pinna.