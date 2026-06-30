Salernitana, muro Cosenza per Caporale: richiesta da capogiro per l'addio Il difensore è il primo nome sul taccuino di Faggiano ma c'è il nodo costo del cartellino

Un elemento di esperienza e di grande fisicità. La Salernitana va a caccia di un primo rinforzo e si riaffaccia su Alessandro Caporale. Il difensore del Cosenza è considerato uno dei primi nomi sulla short-list di Daniele Faggiano per dare solidità al pacchetto arretrato di Serse Cosmi. Marcatore mancino, Caporale nell’ultima stagione è stato tra gli elementi più continui del Cosenza, collezionando 35 presenze in campionato, una nei playoff e una in Coppa Italia, mettendo insieme anche un gol e tre assist. Un rendimento che ha spinto Faggiano a puntare con forza sul difensore.

Standby come un anno fa

La trattativa però è allo stesso punto di un estate fa. Anche nella prima sessione da dirigente della Salernitana, Faggiano puntò sul difensore del Cosenza. La destinazione campana fu condivisa col sorriso dell'entoruage ma ad alzare il muro ci pensò allora il patron Guarascio. Anche in questi giorni, ai primi sondaggi del club granata, la risposta è stata una richiesta di 300mila euro per mettere le mani sul cartellino del calciatore in scadenza nel giugno 2027. Cifra monstre che ha obbligato la Salernitana a mettere in standby la soluzione e sondare altre piste. Siamo ancora ad inizio mercato, si proverà a limare le cifre anche sottolineando la volontà del calciatore di cambiare aria. Braccio di ferro: la Salernitana vuole Caporale, il Cosenza alza il muro.