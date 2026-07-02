Salerno, rapine a Pastena: fermati un 57enne e una 42enne Attività investigativa condotta da equipaggi della Squadra Mobile e dell'UPGSP della Questura

Ieri pomeriggio la Polizia di Stato, con la Squadra Mobile e l'UPGSP della Questura di Salerno, ha tratto in arresto in flagranza di reato una donna, 42enne, e ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto un uomo, 57enne, entrambi già noti alle forze dell'ordine, ritenuti responsabili di due rapine aggravate, commesse in sequenza nella stessa mattinata ai danni di altrettanti esercizi commerciali situati nel quartiere Pastena. Ecco quanto presentato dalla Questura di Salerno nelle scorse ore. Alle 11.30 di ieri alla sala operativa della Questura è giunta notizia di una rapina perpetrata ai danni di una farmacia in via Posidonia da parte di un uomo travisato con un cappello e mascherina chirurgica, che, sotto la minaccia di un coltello da cucina, si sarebbe fatto consegnare la somma di 100 euro. Lo stesso uomo, secondo quanto appreso da altre segnalazioni giunte al numero di emergenza, immediatamente dopo aver consumato la prima rapina, si sarebbe portato presso un supermercato e, con le medesime modalità, si sarebbe impossessato di un'ulteriore somma di denaro pari a 660 euro, per poi allontanarsi dal luogo a bordo di un ciclomotore condotto da un'altra persona.

Ecco quanto presentato dalla Questura di Salerno

L'immediata attività investigativa condotta da equipaggi della Squadra Mobile e dell'UPGSP ha consentito, dopo pochi minuti, di identificare il conducente dello scooter nella donna, rintracciata a piedi nel quartiere cittadino di Sant'Eustachio con abbigliamento pienamente corrispondente alle descrizioni fornite. A pochi metri è stato rinvenuto anche il ciclomotore utilizzato per mettere a segno i colpi, risultato provento di furto e, all'esito delle attività, è restituito all'avente diritto. "La perquisizione personale ha consentito, inoltre, di rinvenire e sequestrare una somma contante corrispondente a circa metà del provento delle rapine": si apprende dalla nota della Questura. Le testimonianze e l'acquisizione delle immagini delle telecamere degli esercizi commerciali e di altri situati lungo il tragitto, ha consentito di identificare l'autore materiale nel 57enne, immortalato unitamente alla complice nelle fasi successive al reato e non più travisato. L'uomo, inizialmente irreperibile, è stato rintracciato nel tardo pomeriggio di ieri e sottoposto, d'iniziativa della procura, a fermo di indiziato di delitto. È stata rinvenuta e sequestrata una somma di denaro quasi cortispondente alla restante parte del provento delittuoso. È stata, inoltre, attribuita un'ulteriore rapina, commessa con analoghe modalità lo scorso 19 giugno, ai danni di una farmacia situata in questa via Rocco Cocchia e per i quali erano stati già raccolti dalla Squadra Mobile gravi indizi di colpevolezza a suo carico. "Espletati gli adempimenti di rito, su disposizione dell'autorità giudiziaria, entrambi sono stati condotti presso la locale casa circondariale, in attesa di convalida. Le misure restrittive applicate saranno sottoposte alla convalida del GIP e le accuse, cosi come formulate, saranno valutate nelle successive fasi di giudizio": si legge nella nota.