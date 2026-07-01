Basket. Un colosso per Scafati, ecco Ze’rik Onyema Il ds gialloblu: "Innesto importante per il nostro roster"

Scafati mette in faretra una freccia importante per il suo roster: Ze’rik Onyema, americano di origini nigeriane, 25 anni, nato a El Paso in Texas, 206 centimetri di altezza per 108 kg di muscoli, è un nuovo giocatore gialloblu. Un centro dalle spiccate doti atletiche, con grande forza ed energia. Molto efficace nel pitturato in fase offensiva, Onyema ha inoltre una grande capacità di intimidazione a protezione del canestro. E’ lui il colosso designato per coach Piero Bucchi.

“Ho colto subito la proposta del club – sono state le prime parole del giocatore dopo la firma del contratto – è una opportunità che mi consentirà di misurarmi con una squadra importante in un campionato molto competitivo e di qualità come quello italiano. Non vedo l’ora di poter iniziare. Ai tifosi dico: sono qui per lottare su ogni palla”.

Onyema è giocatore abituato a vincere. E’ reduce dalla sua prima stagione da senior – dopo l’esperienza in Ncaa con University of Texas - con la canotta del Salon Vilpas, squadra con la quale ha conquistato il massimo trofeo nel campionato finlandese. Dove ha collezionato medie da 10,3 punti e 7,1 rimbalzi a partita in 18,8 minuti di utilizzo a gara. Numeri importanti che lo hanno portato all’attenzione dello Scafati Basket, che ha deciso di ingaggiarlo bruciando la concorrenza di diverse squadre europee che stavano seguendo il lungo americano.

"L'inserimento di Onyema rappresenta un tassello importante nella costruzione del nostro roster – rileva Domenico Pezzella, direttore sportivo gialloblu - si tratta di un giocatore che abbiamo seguito con attenzione e che riteniamo possieda le caratteristiche tecniche e atletiche ideali per il tipo di pallacanestro che vogliamo esprimere. È un lungo di grande energia e fisicità, ma allo stesso tempo dotato di una mobilità e capacità di correre il campo. Doti, queste, che gli consentono di essere efficace anche in situazioni di gioco dinamiche. Il suo ingaggio mira a portare equilibrio, intensità e competitività al gruppo”.