Salernitana, l’Avellino scarica Patierno: Faggiano ci pensa Il ds granata va a caccia di un bomber dai gol pesanti. In piedi anche altre soluzioni

Un bomber dai gol pesanti. La Salernitana modificherà il suo assetto offensivo. Ripartirà dall’intesa albiceleste di Facundo Lescano e Franco Ferrari ma si prepara anche a diversi addii. Roberto Inglese non rinnoverà e da ieri è libero di accasarsi altrove. Sotto contratto c’è Juan Ignacio Molina ma per l’argentino iniziano i primi rumors di mercato, con Monopoli, Treviso e Trento che lavorano per mettere le mani sull’ex Siracusa. La Salernitana non si opporrebbe ad una sua cessione. E poi c’è il nodo trequartista, con Andrea Ferraris ritornato al Pescara e Ismail Achik che registra il sondaggio dello Spezia ma resterebbe solo in caso di rinnovo.

Patierno sul mercato

Serve dunque un ulteriore riferimento offensivo che abbia nelle vene il gol. La Salernitana sonda varie piste. La più calda è quella che porta a Cosimo Patierno. L’Avellino gli ha ufficialmente comunicato di non rientrare nel progetto tecnico del tecnico Nesta. La punta però non vorrebbe lasciare i lupi e spera di poter strappare la permanenza. La Salernitana ha già preso informazioni e resta in scia, sa che deve lavorare su un contratto importante oltre che pluriennale per avere la meglio sulla concorrenza. Piace anche Guido Gomez, pronto a salutare il Crotone alle prese con le incertezze societarie. Sul bomber, già seguito a gennaio dalla Salernitana, c’è anche il Catania del neo-tecnico Longo che vorrebbe ripartire in Sicilia dalle sue certezze. Resta viva anche la suggestione Forte. Il bomber, svincolatosi dall’Ascoli dopo l’esperienza a Catania, ha aperto al trasferimento alla Virtus Entella ma lo standby potrebbe permettere alla Salernitana di inserirsi.