Salernitana, via libera dalla Figc: il possibile girone Il Foggia spera nel ripescaggio e potrebbe cambiare la conformazione del girone C

Nessuna anomalia. Il Consiglio Federale ha dato il via libera alle richieste d’ottenimento delle Licenze Nazionali per 99 delle 100 squadre professionistiche. All’appello manca solo la Ternana, pronta ad essere rimpiazzata dal Foggia che potrebbe così cancellare l’onta della retrocessione in serie D e restare in serie C. Tutto ok invece per la Salernitana. La conferma definitiva è arrivata nel pomeriggio, con il via libera da parte del Consiglio Federale (il primo dell’era Malagò) alle varie licenze delle squadre di A, B e C.

Al momento sarebbero queste le squadre partecipanti al girone C, con la possibilità anche di ospitare l'Inter Under 23 nel nome del principio di rotazione per le seconde squadre, e in attesa di capire il destino del Foggia: i satanelli sperano nel ripescaggio, con il Latina che si sposterebbe così nel girone B.

L’elenco

Audace Cerignola

Altamura

AZ Picerno

Barletta

Bari

Casarano

Casertana

Catania

Cavese

Cosenza

Crotone

Giugliano

Inter Under 23

Latina (o Foggia in caso di ripescaggio in B)

Monopoli

Potenza

Salernitana

Savoia 1908

Sorrento

Scafatese