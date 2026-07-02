Salernitana, via libera dalla Figc: il possibile girone

Nessuna anomalia. Il Consiglio Federale ha dato il via libera alle richieste d’ottenimento delle Licenze Nazionali per 99 delle 100 squadre professionistiche. All’appello manca solo la Ternana, pronta ad essere rimpiazzata dal Foggia che potrebbe così cancellare l’onta della retrocessione in serie D e restare in serie C. Tutto ok invece per la Salernitana. La conferma definitiva è arrivata nel pomeriggio, con il via libera da parte del Consiglio Federale (il primo dell’era Malagò) alle varie licenze delle squadre di A, B e C.
Al momento sarebbero queste le squadre partecipanti al girone C, con la possibilità anche di ospitare l'Inter Under 23 nel nome del principio di rotazione per le seconde squadre, e in attesa di capire il destino del Foggia: i satanelli sperano nel ripescaggio, con il Latina che si sposterebbe così nel girone B.
L’elenco
Audace Cerignola
Altamura
AZ Picerno
Barletta
Bari
Casarano
Casertana
Catania
Cavese
Cosenza
Crotone
Giugliano
Inter Under 23
Latina (o Foggia in caso di ripescaggio in B)
Monopoli
Potenza
Salernitana
Savoia 1908
Sorrento
Scafatese