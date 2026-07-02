Salernitana, restyling difesa: tre nomi in pole Faggiano vuole coprire le tre caselle del pacchetto arretrato con obiettivi d'esperienza

Inserire esperienza, solidità e soprattutto grande personalità. La Salernitana vuole alzare il muro. Dopo aver messo un primo tassello in porta con l’arrivo di Galeotti, operazione virtualmente definita su base biennale, il club granata ora spinge per dare un nuovo assetto alla linea difensiva. Salutato Golemic, non riscattato Cabianca e con le posizioni di Arena e Berra da definire, il club granata stringe per tre marcatori. Al centro della difesa il grande favorito è Marco Capuano, ex capitano della Ternana svincolatosi dopo il fallimento degli umbri. Il classe 1991 ha incassato il gradimento della Salernitana e apre alla destinazione granata. L’intesa, se dovesse arrivare l'accelerata vincente, sarà legata ad un contratto biennale.

Due marcatori d’esperienza

Per il ruolo di braccetto destro, la Salernitana ha intensificato da giorni i contatti con Jonas Heinz. Centrale possente, molto strutturato, ha mercato in B alla luce del contratto in scadenza. La Salernitana però è sulle sue tracce e prova il sorpasso, forte anche della volontà del difensore di mettere in standby la proposta di rinnovo della Casertana. Dall’altro lato del campo invece, fari su Alessandro Celli. Si è svincolato dal Catania dopo le 36 presenze stagionali. Rappresenta un elemento di esperienza, possibile jolly anche per agire come vice-Villa sulla corsia mancina.