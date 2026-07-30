Sparò e uccise il ladro durante il tentato furto: "Fu legittima difesa"

?Il gip del Tribunale di Vallo della Lucania, nel Salernitano, ha archiviato il procedimento nei confronti di Aurelio Valiante, il proprietario della villetta di Centola che - il 23 giugno di un anno fa - sparò e uccise il componente di una banda di ladri durante un tentato furto.
Per il giudice si è trattato di legittima difesa: di qui l'archiviazione dell'accusa di omicidio.
Così come ricostruito in sede processuale, tre banditi fecero irruzione nella villetta in località "Foria". Valiante uscì in giardino imbracciando il fucile, regolarmente detenuto, e sparò in reazione ad un colpo di pistola esploso dai banditi in fuga.
Un bandito venne ferito e un altro ucciso. L'uomo nascose poi il corpo, ritrovato poi dai carabinieri su indicazioni dello stesso proprietario di casa.
Il riconoscimento della legittima difesa è stato accolto con soddisfazione dal legale di Valiante, nei cui confronti resta in piedi il procedimento penale per occultamento di cadavere.