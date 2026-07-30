Salernitana, si chiude il ritiro di Cascia: "Condizioni ideali per allenarci" La nota del club. Ora relax, poi ripartenza il prossimo 3 agosto

La Salernitana saluta Cascia. Subito dopo pranzo, la squadra granata si è messa in viaggio per ritornare in città dopo aver chiuso la prima parte di ritiro. Per il gruppo qualche giorno di relax prima di riprendere gli allenamenti della squadra di mister Cosmi riprenderanno lunedì 3 agosto nella location di Villaggio Palumbo a Caprara in provincia di Crotone.

L’amministratore delegato Umberto Pagano, a nome della proprietà e di tutta la famiglia granata, ha voluto esprimere profonda gratitudine: “Ringraziamo la comunità di Cascia con il suo primo cittadino, Mario De Carolis, e la Di Curzio Incoming. Siamo stati accolti benissimo e non avevamo alcun dubbio in merito, vista la bella esperienza della scorsa estate. I giocatori si sono allenati in un clima di serenità ed equilibrio trovando le condizioni ideali per lavorare e preparare la stagione. Un plauso a Enrico Di Curzio, alla sua famiglia e allo staff del Grand Hotel Elite. È stato bravissimo in ogni aspetto, disponibile e soprattutto cortese. Non è facile trovare un albergatore così attento, che apre le braccia al gruppo squadra e alla dirigenza per qualsiasi esigenza”.

Enrico Di Curzio, fondatore e proprietario della Di Curzio Incoming, si è espresso così nel salutare la partenza della Salernitana: “Ospito la Salernitana da tanti anni e sono sempre più convinto della serietà della società. Mi sento sempre orgoglioso di aver servito i colori granata, io e il mio staff ce l’abbiamo messa tutta per far sentire calciatori, tecnici e dirigenti a loro agio, con la speranza che tutto sia riuscito per il meglio. Speriamo di rivederci l’anno prossimo: il posto per la Salernitana qui è sempre riservato con immenso piacere”.