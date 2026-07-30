UFFICIALE - Coppa Italia Serie C, sarà Salernitana-Scafatese Sarà subito derby per i granata

La Salernitana conosce il suo esordio. La Lega Pro ha reso nota la composizione dei raggruppamenti del primo e secondo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C 2026/27, comunicando anche il relativo programma. Si giocherà in gara unica ad eliminazione diretta.

Nel primo turno eliminatorio sarà SALERNITANA- SCAFATESE in programma sabato 15 agosto, ore 21:00 stadio Arechi. La squadra che guadagnerà il passaggio del turno affronterà la vincente della partita tra Campobasso e Cavese nel secondo turno eliminatorio, in programma tra l’1 e il 3 settembre.