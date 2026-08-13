Tir sfonda guard rail sull’A30 e invade l’altra carreggiata: code in autostrada Distribuita acqua agli automobilisti bloccati

Incidente stradale questa sera sull'A30 Caserta-Salerno, dove un tir ha sfondato il guardrail ed è finito nell'altra carreggiata. È stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra lo svincolo di Mercato San Severino e Nocera Pagani in direzione Caserta.

TRAFFICO BLOCCATO E CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Secondo quanto rende noto Autostrade per l'Italia, in corrispondenza del tratto chiuso il traffico è bloccato e si registrano due chilometri di coda in direzione Caserta. Segnalato inoltre un chilometro di coda in direzione Salerno, dove il traffico transita su due corsie, mentre nel tratto compreso tra lo svincolo di Mercato San Severino e il bivio con il Raccordo Salerno-Avellino, in direzione Caserta, transita su tre corsie.

DISTRIBUZIONE D'ACQUA AGLI AUTOMOBILISTI IN CODA

È in corso la distribuzione d'acqua agli automobilisti rimasti fermi in coda a causa del blocco del traffico.

SUL POSTO SOCCORSI, VIGILI DEL FUOCO E POLIZIA STRADALE

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorsi meccanici e sanitari, i vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia stradale e il personale della direzione 6 Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia.

IL PERCORSO ALTERNATIVO CONSIGLIATO

Agli automobilisti in transito diretti verso Caserta, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Mercato San Severino, si consiglia di percorrere la provinciale 4, proseguire per la SR266, quindi per la provinciale 126 e rientrare in autostrada alla stazione di Nocera Pagani.