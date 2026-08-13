Salernitana-D’Ursi in standby. E il Sorrento cede Sabbatani In attesa del via libera granata, il Perugia si assicura la punta e non molla Ferrari

Un’accelerata improvvisa. Il Sorrento cede un attaccante ma non è Eugenio D’Ursi come spera il popolo della Salernitana. Nel primo pomeriggio, il club rossonero ha chiuso l’accordo con il Perugia per Antonio Sabbatani (24) del Sorrento, autore di 9 reti in 34 presenze nell’ultima stagione nel Girone C della Serie C. Trasferimento a titolo definitivo per la punta che il Sorrento avrebbe voluto trattenere dopo l’accordo fra la Salernitana e D’Ursi prima del forcing vincente del Perugia.

D'Ursi in attesa

Una trattativa che non dovrebbe cambiare le carte in tavola sull’asse Salernitana-Sorrento per Eugenio D’Ursi. La speranza dell’attaccante è quella di confermare la parola data alla Salernitana. Il Sorrento ha confermato la volontà di cedere la punta per una cifra che si aggira sui 100mila euro. Il pallone passa alla Salernitana che ha tutto pronto ma non ha ancora ricevuto il via libera di Danilo Iervolino per una delle operazioni più onerose dell’estate granata.

Il Perugia sogna Ferrari

E soprattutto, l’affare non esclude il Perugia dalla corsa a Franco Ferrari. Il Loco resta nel mirino del Grifo che vorrebbe sfruttare gli ultimi giorni di mercato per provare l’affondo per un ariete d’area di rigore. Nelle scorse settimane c’era stato un primo abboccamento, con la Salernitana che non ha aperto all’addio. Le vie del mercato sanno sorprendere. Sul Loco c’è anche il Casarano, pronto a regalarsi un super colpo.