Salerno, lite in viale Gramsci: giovane finisce in ospedale Indagini in corso da parte della Polizia

Saranno le indagini della Polizia di Stato a far chiarezza su quanto accaduto martedì sera in viale Gramsci, a Salerno. Per cause ancora in corso di accertamento si è verificata una violenta lite che ha richiamato l'attenzione dei residenti. Il fatto è accaduto in zona Parco Pinocchio. L'allarme è scattato intorno alle 23.30. Gli agenti, una volta arrivati in zona, hanno identificato l'aggressore. Il ferito, invece, è stato portato in ospedale dal 118 con una ferita all'arcata sopraccigliare. Sono in corso accertamenti per capire i motivi della lite. Da appurare anche l'eventuale coinvolgimento di altri giovani. Al vaglio le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza che potrebbero fornire elementi utili alle indagini. Secondo quanto riferito da alcuni residenti, non sarebbe la prima volta che in quella zona si verificano episodi simili.

Foto tratta dal gruppo Facebook "Figli delle Chiancarelle"