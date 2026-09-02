Salernitana, attesa per Varela. E quella bocciatura di Ventura nel 2019... La Figc darà il suo verdetto sul tesseramento. E Varela ritrova il granata dopo sette anni

Momenti di attesa. La Salernitana conoscerà oggi se Muhamed Serifo Djamanca Varela sarà un nuovo calciatore granata. In caso di via libera, l'esterno dell'Arezzo sarebbe il 16esimo colpo in entrata di un'estate all'insegna delle novità. La Figc dovrà pronunciarsi sulla validià del tesseramento dell'esterno mancino classe ’98. Una corsa contro il tempo che il club granata è sicuro di aver vinto. Il calciatore portoghese originario della Guinesa-Bissau, arriva dall’Arezzo in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in serie B. Per lui una lunga carriera in Italia, lo scorso anno la promozione in B proprio in Toscana, arriva anche grazie a 4 gol messi a segno.

Il precedente con Ventura

Per Varela è la seconda esperienza in maglia granata. La prima rimanda all'estate 2019. Nel ritiro di San Gregorio Magno, agli ordini di Gianpiero Ventura, il calciatore si allenò con la prima squadra senza superare il periodo di prova. In un'intervista del collega Filippo Notari, Renzo Oggianu, direttore sportivo del Budoni (squadra militante nel girone G di serie D) lo presentò così. «È un giocatore molto forte, ha fatto benissimo qui da noi. L’avevo visto giocare diverse volte a San Teodoro, un comune distante dieci chilometri dal nostro. Dopo la loro retrocessione in Eccellenza l’ho portato a Budoni dove ha confermato quanto aveva fatto l’anno precedente. È un calciatore devastante, spacca le partite. È più un assist man che un goleador ma spesso e volentieri si presenta fronte porta. Ha ampi margini di miglioramento - spiegav Oggianu -, può fare davvero bene se diventa più cinico sotto porta. È un diamante grezzo, si allena sempre a mille, ha voglia di arrivare. Ha tutti i presupposti per far bene. È un ragazzo forte, serio, solare. Ha tutti i pregi oltre che le attitudini per far bene nel mondo dei professionisti. Sono sicuro che mister Ventura saprà fargli fare il salto di qualità».