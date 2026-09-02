Salernitana, nodo Ghiglione: si cerca una soluzione all'estero In tanti paesi la finestra di mercato è ancora aperta

La risoluzione del contratto non è arrivata. Così come al momento non è contemplata l'ipotesi di un ritorno in gruppo e di un inserimento in lista. Paolo Ghiglione resta un esubero della Salernitana. Sul gong del mercato non è arrivata la firma sulla risoluzione del contratto con il club granata. Serviva trovare un accordo, cercare una strategia comune d'uscita. Niente intesa. Si avanti insieme, o meglio sotto lo stesso cielo. La Salernitana deve fare i conti con un ingaggio pesantissimo da sostenere, il calciatore con la caccia ad una soluzione.

Al momento, chiusa la finestra italiana, si guarda a quelle europee ancora aperte. Il Castellon in Spagna è stata un'opportunità non concretizzata. C'è possibilità in Turchia, in Portogallo, in Romania, in Slovenia. L'ultima a chiudere i battenti è la Serbia il prossimo 18 settembre. Si cerca una soluzione: Ghiglione e la Salernitana vogliono dirsi addio.