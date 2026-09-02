Salernitana, attesa finita: c'è l'ok per il tesseramento di Varela Djamanca Era già stato in prova a Salerno sotto la gestione Ventura

Il calciomercato della Salernitana si era chiuso con il brivido per il tesseramento di Muhamed Varela Djamanca. Il contratto dell'attaccante, infatti, era stato depositato alle 20 in punto. Una procedura che ha reso necessaria una fase di verifica e che ha tenuto per qualche ora in stand-by l'operazione. Alle 13 è finalmente arrivato il via libera: il portoghese è un nuovo calciatore granata. Per il classe 1998 si tratta di una seconda chance: nel 2019 era stato in prova nel ritiro di San Gregorio Magno, agli ordini di Gian Piero Ventura ma poi non era stato tesserato. Adesso, dopo tanta serie C, avrà la possibilità di misurarsi con la maglia granata. Il suo tesseramento potrebbe consentire a Cosmi anche di variare qualcosa dal punto di vista tattico, al fine di sfruttare la caratteristiche dell'esterno che lo scorso anno ha vinto il campionato ad Arezzo.

Di seguito il comunicato ufficiale della Salernitana:

L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con la Società Sportiva Arezzo per il trasferimento dell’attaccante Muhamed Varela Djamanca.

Il calciatore classe 1998 approda in granata a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

Benvenuto a Salerno, Muhamed!