Emergenza incendi: fiamme e paura da Salerno alla Costiera Amalfitana Vigili del fuoco impegnati per fronteggiare le fiamme

La provincia di Salerno continua a bruciare. Da Salerno alla Costiera Amalfitana sono diversi i punti interessati da incendi. Un vasto rogo sta interessando la collina del Castello Arechi, a Salerno Le fiamme, molto alte e visibili da diversi quartieri della città, hanno illuminato il costone con una densa colonna di fumo.

La segnalazione è arrivata dai volontari di ANPANA Official OdV che hanno immediatamente allertato il 1515, il numero di emergenza ambientale dei Carabinieri Forestale, per l'intervento delle squadre antincendio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area.

Disagi e paura anche in Costiera Amalfitana. Fiamme in località Fuenti, tra Vietri sul Mare e Cetara: le fiamme, alimentate dal forte vento, non sono molto lontane dalle abitazioni. Sul posto ci sono vigili del fuoco e volontari dela protezione civile.

Un altro rogo, quasi in contemporanea, è divampato a Maiori, in zona Ponteprinario: anche in questo caso sono in corso le operazioni di spegnimento per evitare che le fiamme si propaghino ulteriormente.