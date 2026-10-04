Battipaglia, aggredisce una donna in litoranea e si dà alla fuga Indagini in corso da parte dei carabinieri

Paura nella notte a Battipaglia dove una donna è stata aggredita da un soggetto che si è poi dato alla fuga. Secondo le primissime informazioni, i sanitari del 118 sono stati allertati per una richiesta d'intervento in via Nuova Spineta, nella zona della litoranea. L'allarme è scattato per un'aggressione subita da una donna italiana di 37 anni da parte di un uomo che poi si sarebbe dato alla fuga. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato tutti gli accertamenti per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e risalire al responsabile dell'aggressione. La donna, che lamentava dolori, è stata trasportata in ospedale dai volontari dell'associazione Vopi per essere sottoposta alla cure del caso. I motivi dell'aggressione, al momento, non sono ancora noti. Le indagini dei carabinieri serviranno ora ad approfondire quanto accaduto.