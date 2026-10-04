Paura nel Salernitano: uomo colpito da un ramo precipita in un burrone È stato recuperato dall’elisoccorso e trasportato in ospedale

Paura a Valva dove nel pomeriggio un uomo è scivolato in un burrone dopo essere stato colpito alla testa da un ramo. Sul posto era inizialmente intervenuta l’équipe dell’ambulanza 118, che aveva raggiunto l’uomo provvedendo alla prima assistenza e posizionandolo in barella. Le condizioni cliniche del ferito - che ha riportato un trauma cranico - hanno tuttavia reso necessario l’intervento dell’elisoccorso 118. Questo decollato da Napoli ha raggiunto la zona completando le operazioni di soccorso - grazie al supporto del Soccorso Alpino e Speleologico - per poi trasferire l’uomo in ospedale.