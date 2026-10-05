Campagna, scontro auto-camion in autostrada: perde la vita un 39enne L'incidente si è verificato poco prima della galleria di Campagna

Un incidente mortale si è verificato nel pomeriggio sull'autostrada A2 del Mediterraneo in direzione nord, poco prima della galleria di Campagna. Per cause in corso di accertamento, un'auto ha tamponato un camion. L'incidente è avvenuto al km 48 + 500, in direzione nord.

A bordo della vettura viaggiavano due persone: la conducente è rimasta illesa. Deceduto il passeggero, un 39enne originario della provincia di Potenza, a causa delle gravi ferite riportate nell'impatto.

Sul posto il 118 ha attivato i volontari della Pubblica Assistenza Vopi che hanno provveduto a prendere in carico i feriti. Per il passeggero dell'auto, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale che hanno avviato i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia. La circolazione è rimasta a lungo congestionata: la viabilità è stata infatti interrotta per consentire le operazioni di messa in sicurezza della tratta.