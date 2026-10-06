Battipaglia, sorpreso con droga in strada: arrestato dalla Polizia Nei guai un giovane di appena 19 anni

A Battipaglia gli agenti del locale commissariato di Polizia hanno proceduto all'arresto di un 19enne, ritenuto responsabile di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. In particolare, nel corso di un mirato servizio di controllo del territorio, i poliziotti sono intervenuti in una zona del centro cittadino dove era stato segnalato un insolito andirivieni di giovani.

Giunti sul posto, gli operatori hanno individuato un ragazzo che, alla vista della Polizia, tentava di allontanarsi. Fermato e sottoposto a perquisizione, l'indagato è stato individuato in possesso di circa 37 grammi di hashish, gia suddivisi in dosi, un coltello da cucina della lunghezza di circa 20 centimetri ed una somma di denaro in banconote di vario taglio.

L'attività conferma l'impegno delle forze dell'ordine nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio salernitano.