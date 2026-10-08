Gli incendi devastano il Cilento: in fumo 4 ettari di macchia mediterranea Il rogo sulla collina di San Nicola, a non molta distanza da alcune abitazioni

Oltre quattro ettari di macchia mediterranea sono andati in fumo in un vasto incendio divampato nella tarda mattinata nella frazione San Nicola di Centola, nel Cilento. Le fiamme hanno interessato un fronte di oltre un chilometro, sviluppandosi su una collina dove sono presenti anche alcune abitazioni che, al momento, non risultano in pericolo.

LE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO

Per fronteggiare il rogo sono intervenute due squadre della Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo, provenienti da Torre Orsaia e Futani e coordinate dal direttore delle operazioni di spegnimento dell'ente montano. Vista l'estensione dell'incendio, è stato richiesto l'intervento di un mezzo aereo regionale a supporto delle operazioni. È stato inoltre valutato l'impiego di un velivolo nazionale.

GLI ACCERTAMENTI SULLE CAUSE

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri Forestali della stazione di Pisciotta, che stanno effettuando i rilievi per accertare le cause dell'incendio.