Sequestrata una maxi discarica con 300 tonnellate di rifiuti, due indagati Sigilli ad un'area di 10mila metri quadrati e agli automezzi usati per l'attività illegale

Divieto di dimora nel comune di Nocera Superiore e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria: sono le misure cautelari applicate a due persone nell'ambito di un'indagine su un'attività illecita di gestione dei rifiuti. L'ordinanza, emessa dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, è stata eseguita oggi dagli ufficiali di polizia giudiziaria del Nucleo Carabinieri Forestale di Cava de' Tirreni, insieme ai militari del Gruppo Carabinieri Forestale di Salerno. I reati contestati sono la gestione illecita di rifiuti pericolosi e di una discarica abusiva.

IL SEQUESTRO DELL'AREA E DEGLI AUTOMEZZI

Contestualmente è stato eseguito un decreto di sequestro preventivo che riguarda l'intera area e gli automezzi utilizzati per le attività illecite.

L'IPOTESI ACCUSATORIA: 300 TONNELLATE DI RIFIUTI IN UN'AREA DI 10MILA METRI QUADRATI

Secondo l'ipotesi accusatoria, sarebbe stata messa in piedi un'attività illecita di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, all'interno di un'area di circa 10mila metri quadrati nel comune di Nocera Superiore. L'area sarebbe stata utilizzata come discarica abusiva e interessata dal conferimento illecito di circa 300 tonnellate di rifiuti.