Paura nel Salernitano: incendio in una casa di cura, allontanati i pazienti Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco

Intorno alle 12, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Mercato San Severino sono intervenuti prontamente per domare un incendio divampato sul tetto della struttura che ospita la casa di cura "La Quiete", nel comune di Pellezzano.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi, coadiuvati da un'autoscala e un'autobotte per garantire il rifornimento idrico necessario alle operazioni di spegnimento.

I caschi rossi hanno provveduto in via preliminare all'evacuazione e all'allontanamento in sicurezza dei pazienti e delle persone presenti nelle aree limitrofe all'incendio. Successivamente, le squadre hanno completato le operazioni di spegnimento e la messa in sicurezza dell'area.

Fortunatamente, vista anche la particolarità della struttura e la delicatezza dei pazienti ospitati, non si registrano persone coinvolte o ferite. Sono attualmente in corso gli accertamenti tecnici per verificare le cause che hanno originato il rogo.