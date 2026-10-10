Casarano-Salernitana, Cosmi: "Servirà approccio diverso dalle altre trasferte" Il tecnico: "Ascoltati giudizi sulla sfida col Bari suggestivi, avversario è complicato"

Serse Cosmi parla dal ritiro di Gallipoli di Casarano-Salernitana: “Come detto anche alla fine della scorsa partita, veniamo da una vittoria che ritengo importante. Se sarà fondamentale, lo diranno le prossime giornate. Certi risultati acquisiscono valore esclusivamente se in un periodo medio lungo si sa utilizzarli, tra virgolette. Abbiamo fornito una buona prestazione, anche se io l’ho vista in un certo modo, mentre ho letto e ascoltato letture quantomeno suggestive. I giudizi sono tutti da rispettare. Il mio, per quello che può contare, è che i ragazzi non hanno giocato solo 8 minuti ma un’intera partita di grande livello, altrimenti il dato del possesso palla per noi non sarebbe stato del 61%. La vittoria è stata meritata ma da martedì alla ripresa abbiamo resettato per concentrarci sul Casarano”.

Sull'avversario

“Troveremo di fronte un avversario particolarmente complicato. Il Casarano di per sé ha dei valori e, un po’ come noi prima di affrontare il Bari, viene da un risultato negativo che vorrà riscattare. La volontà di sovvertire il trend da parte dei padroni di casa potrebbe crearci qualche difficoltà e ne siamo ben consci. Il mio auspicio, anzi la necessità assoluta, è avere un approccio totalmente diverso dalle altre trasferte fin qui affrontate, sicuramente Crotone ma anche in parte migliore rispetto a Foggia e Barletta”, ha aggiunto l’allenatore.

Sull'infermeria

“Di Achik si è detto ampiamente, Djibril e Heinz sono in via di recupero e sono giocatori importanti. Non vorrei che qualcuno pensasse che sono venuti casualmente a Salerno. Potranno presto darci una grossa mano. Per il resto, la squadra ha dimostrato di star bene non solo in chi è subentrato contro il Bari ma anche vista la prestazione di coloro che hanno permesso a chi è subentrato di fare mezz’ora al massimo, in virtù della stanchezza che gli avversari avevano accumulato. Sono contento della condizione fisica di tutto il gruppo, è l’ultima cosa che mi preoccupa. Era normale dover attendere qualche partita per migliorarla, visto che in tanti si allenano contemporaneamente da un mesetto. Siamo molto vicini alla condizione ottimale e ci metto dentro anche de Boer, che aveva giocato a maggio l’ultima partita ufficiale e in ritiro aveva fatto purtroppo molto poco, per via dell’infortunio. Il suo è stato un ritorno graditissimo, credo si sia intravista l’importanza di questo giocatore per la nostra squadra. Ci siamo allenati bene in settimana ed in rifinitura. Ringraziamo l’amministrazione comunale di Gallipoli per aver messo a disposizione il terreno di gioco, con il sindaco Flavio Fasano e l’assessore allo sport Stefania Oltremarini. È un posto molto bello, che conosco benissimo. L’ho frequentato quando allenavo il Lecce, qui siamo stati nelle condizioni giuste per poterci allenare e vivere il pre-partita in assoluta serenità”.