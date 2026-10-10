Pagani, minorenne forza un posto di blocco: arrestato con droga e un coltello E' stato trasferito in un Centro di Prima Accoglienza Minori di Napoli

Nelle prime ore della notte, a Pagani, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore hanno tratto in arresto in flagranza di reato un giovanissimo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, fuga pericolosa a un posto di blocco e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. L'episodio si è verificato durante un pattugliamento ordinario della circolazione stradale.

I militari dell'Arma hanno intimato l'alt al conducente di un motociclo, il quale, invece di fermarsi, ha improvvisamente accelerato tentando di far perdere le proprie tracce e innescando un pericoloso inseguimento. Giunto nei pressi di una zona rurale, il giovane ha abbandonato il mezzo a bordo strada per proseguire la fuga a piedi tra le campagne circostanti. La rapida reazione dei Carabinieri ha reso vano il tentativo di dileguarsi e, infatti, i militari lo hanno raggiunto e bloccato dopo pochi metri.

Nel corso dei controlli sono stati sequestrati in tutto 100 grammi di sostanza stupefacente tra crack e hashish (suddivisi in 26 involucri) nonchè un coltello a serramanico con una lama di 7 centimetri. Lo stupefacente, l'arma da taglio e il veicolo sono stati posti sotto sequestro. Su disposizione della competente Autorità Giudiziaria per i Minorenni, il giovanissimo è stato trasferito presso il Centro di Prima Accoglienza Minori di Napoli.