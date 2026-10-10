Pontecagnano Faiano, prende fuoco tetto di un lido: danni e paura Indagini in corso per individuare le cause del rogo

Intorno a mezzogiorno, i Vigili del Fuoco di Salerno sono intervenuti tempestivamente in località Magazzeno, nel comune di Pontecagnano Faiano, a seguito di un incendio divampato sul tetto dello stabilimento balneare "Ocean Beach".

Le fiamme, che hanno distrutto buona parte della struttura, sono state affrontate dai caschi rossi con l'ausilio di un'autobotte e di un'autoscala per le operazioni di spegnimento dall'alto e il rifornimento idrico.

Terminata la fase di estinzione del rogo, il personale dei Vigili del Fuoco ha provveduto alla completa messa in sicurezza della zona. Sono attualmente in corso gli accertamenti tecnici per individuare le cause che hanno scatenato l'incendio. Al momento, infatti, non è stato ancora possibile appurare con certezza cosa abbia provocato il rogo che, nel giro di pochi minuti, ha mandato in cenere parte della struttura.