VIDEO. Maltempo nel Salernitano: strade allagate a Salerno, caos nell'Agro Problemi anche nel Cilento a causa delle abbondanti piogge

Proseguono ininterrottamente dal mattino di oggi gli interventi delle squadre dei Vigili del Fuoco su tutto il territorio provinciale a causa della pioggia battente che sta imperversando fin dalle prime luci dell'alba.

Le aree maggiormente colpite dal maltempo risultano essere la zona dell'Agro nocerino-sarnese e il Basso Cilento, dove si registrano criticità e disagi legati alle avverse condizioni meteorologiche. In diverse zone si sono verificati allagamenti e disagi per la popolazione.

Situazione critica anche nel capoluogo: la città di Salerno sta facendo i conti con gravi problematiche, caratterizzate da strade completamente allagate, con l'acqua che in alcune zone ha raggiunto anche le attività commerciali. I caschi rossi sono impegnati nelle operazioni di soccorso e prosciugamento per limitare i danni alla cittadinanza e alle cose.