Brutto stop. La Cavese perde Tiago Cionek. Il club blufoncè ha comunicato l'infortunio per uno dei leader degli aquilotti. Nel corso dell'allenamento, in uno scontro di gioco, il difensore ha rimediato un trauma muscolare con interessamento dell’inserzione della radice della coscia destra, con ampio ematoma sul retto dell’addome. La lesione capitata al difensore polacco, di una certa entità, potrà essere valutata con più precisione tra non meno di 15 giorni in seguito a nuovi esami strutturali. Cionek dunque rischia oltre un mese di stop.
Cavese, che tegola: lungo stop per Cionek
Il leader difensivo blufoncè finisce ai box
Cava de' Tirreni.