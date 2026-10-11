Mercato San Severino: incidente sull'A30, ferita una ragazza di 21 anni Soccorsa dall'associazione di volontariato "La Solidarietà"

Questa notte, alle 00:56, l’associazione di volontariato “La Solidarietà” di Fisciano è stata attivata in codice rosso per un grave incidente autostradale verificatosi sulla A30, direzione Caserta, poco prima dell’uscita di Mercato San Severino. Le prime segnalazioni non fornivano indicazioni precise sul numero delle persone coinvolte, ma le squadre di soccorso si sono immediatamente mobilitate con la consueta tempestività e professionalità.

Sul posto sono intervenute le ambulanze MSB Baronissi, MSS Fisciano, le unità Alfa Fisciano e Alfa Salerno, insieme ai Vigili del Fuoco di Mercato San Severino e alla Polizia Stradale. All’arrivo sul luogo dell’incidente, i soccorritori hanno individuato una giovane donna di circa 21 anni, rimasta ferita dopo aver perso il controllo del veicolo. La ragazza presentava un trauma toracico non commotivo e traumi agli arti inferiori. Dopo le prime cure prestate sul posto, è stata trasportata in codice giallo al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno per ulteriori accertamenti.

L’intervento, gestito con efficienza e spirito di squadra, testimonia ancora una volta la dedizione e la competenza dei volontari de La Solidarietà, sempre pronti a rispondere con rapidità e umanità alle emergenze del territorio.