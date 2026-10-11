Pallamano, A Silver. Genea Lanzara, successo nel derby contro il Sannio I salernitani si aggiudicano la sfida con il risultato di 29.23

La Genea Lanzara torna al successo e conquista il derby campano contro il Sannio, imponendosi con il punteggio di 29-23 tra le mura amiche della Palestra Caporale Palumbo. Due punti preziosi per la formazione salernitana, che si lascia alle spalle le sconfitte esterne contro Putignano e Monteprandone e conferma il proprio rendimento casalingo, centrando la seconda vittoria in altrettante gare disputate davanti al pubblico amico.

Non è stata certamente la migliore prestazione stagionale dei rossoblu, apparsi in alcune circostanze poco lucidi nella costruzione del gioco e nella finalizzazione delle azioni offensive. La squadra guidata da Nicolas Balogh, tuttavia, ha avuto il merito di mantenere il controllo dell’incontro, riuscendo a gestire i momenti più delicati e a condurre in porto una vittoria importante per il prosieguo del campionato.

La Genea Lanzara approccia la sfida con determinazione, cercando sin dalle prime battute di imporre il proprio ritmo. Nonostante qualche errore di troppo in fase di impostazione e alcune occasioni non concretizzate, i padroni di casa riescono progressivamente a costruire un margine di vantaggio, andando al riposo sul 14-9. Da segnalare al 15’ l’espulsione diretta per Strozzi, costretto a chiudere anzitempo il match.

Nella ripresa il Sannio, affidandosi alle parate dello sloveno Sega e alle segnature del nuovo arrivato Buitron, cerca di non far lasciare andar via i salernitani, i quali dal loro canto alternano buone soluzioni offensive a qualche disattenzione di troppo, senza tuttavia compromettere il vantaggio accumulato. La Genea riesce così a gestire il confronto fino al definitivo 29-23, festeggiando davanti ai propri sostenitori.

Archiviato il derby, la Genea Lanzara è già pronta a rivolgere lo sguardo al prossimo impegno di campionato. I rossoblu saranno infatti attesi dalla trasferta contro l’Albatro, in un nuovo confronto tra formazioni neopromosse nel campionato di Serie A Silver. Un appuntamento importante per provare a dare continuità al successo conquistato alla Palumbo e cercare i primi punti lontano da Salerno.

GENEA LANZARA – SANNIO 29-23 (14-9)

Genea Lanzara: Milano A. 2, Senatore M. 2, Merola 9, Senatore A., Milano C. 1, Olguin 4, Juarez 4, Bozzato, Chiappe, Milano J. 2, Vitiello 3, Avallone 1, Strozzi, Parisi, Vicinanza 1. Allenatore: Nicolas Balogh.