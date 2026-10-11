Salerno Basket ’92, buona anche la seconda: battuta San Raffaele Roma Le salernitane si sono imposte 64-61

Seconda vittoria in due partite per il Salerno Basket ’92, che batte non senza soffrire San Raffaele Basket Roma 64-61 al termine di una partita dai due volti: primo tempo super, poi un vantaggio di 27 punti dilapidato clamorosamente con una seconda parte di gara un po’ molle, non libera da paure. Alla fine, arrivano 2 punti in cascina per la corsa salvezza in Serie A2 Credem Banca. Dopo il successo di Alghero, la squadra cara al patron Angela Somma bissa anche in casa contro un’altra diretta concorrente per la salvezza e guarda al futuro con maggiore fiducia.

Porta la firma ospite di De Marchi il primo canestro del match, pareggia la granatina Pierdicca. Salerno è subito in focus e dopo i primi 3’ (6-6) mette la freccia: Pelizzari e due triple consecutive di Kounkou fanno esultare il PalaSilvestri. S’iscrive al tabellino anche Potolicchio e le laziali sono subito frastornate dal ritmo altissimo imposto da Salerno. La tripla dell’ex battipagliese porta le granatine a +11 dopo soli 6’ di gioco (19-8). Piccionne mostra soddisfazione, un po’ meno Ciccalotti. Salerno corre ed è 28-9 al primo intervallo con il contributo anche di un’ottima Mbaye. Il coach di casa fa ruotare e respirare le sue atlete. Il secondo periodo si apre con Lami a segno ma Salerno non esce dalla partita, anzi accelera con Pierdicca, Kounkou e ancora Mbaye fino al +27 di metà partita (43-16).

San Raffaele annichilita? Macché. L’inerzia cambia totalmente nel terzo periodo. Granatine molli e prevedibili, San Raffaele ci crede e rosicchia pian piano fino ad un insperato 48-41. Parziale nero per Salerno con Zappellini e Toscani in evidenza. Coach Piccionne sbraita e ne ha ben donde. Salerno dilapida e soffre. Ultimo quarto che si apre con il botta e risposta Zappellini-Pellizzari. Salerno si riporta al +11 con la bomba di Kounkou (55-44), le ospiti non mollano e rosicchiano fino al pericolosissimo -2. È ancora Kounkou – top scorer con 18 punti e autrice di una prestazione di livello – a togliere le castagne dal fuoco con la tripla del 62-57 a un minuto dalla fine che consente di respirare e gestire fino alla sofferta vittoria finale (64-61).

L’allenatore di Salerno commenta così la gara: “I primi due quarti abbiamo tirato in percentuali che sono relativamente fuori norma. Poi abbiamo rallentato nella seconda fase: un terzo quarto con tantissimi falli fischiati contro e anche in quello c’è stato fattore che ha aiutato San Raffaele a rientrare. Non possiamo permetterci però di avere questo calo, una partita così la porti a casa con un po’ di sofferenza. Sarà questo un altro aspetto su cui dobbiamo lavorare. Ma abbiamo vinto, per fortuna due su due e queste erano due partite fondamentali perché contro nostre dirette concorrenti”.

SALERNO BASKET ’92-SAN RAFFAELE BASKET ROMA 64-61 (28-9; 43-16; 48-41)

SALERNO: Pierdicca 7; Kounkou 18; Pellizzari 14; Potolicchio 11; Mbaye 7; Marzulli 6; Scolpini 1; Schiopu, Pappagallo, Algeri ne; D’Amico ne; Lufrano ne. Coach: Piccionne.

SAN RAFFAELE: Grattarola 4; De Marchi 9; Toscani 16; Barbieri 4; Cupellaro 3; Ciaccioni 8; Lami 3; Zappellini 14, De Angelis, Sangare. Coach: Ciccalotti.

Arbitri: Fiore-Manganiello