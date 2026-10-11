Jomi Salerno, sconfitta in Europa: il Dunajska Streda vince 32-25 Sconfitta nella gara valida per il secondo round di EHF European Cup

Si chiude con una sconfitta per 32-25 la trasferta della Jomi Salerno sul campo del Dunajska Streda, nella gara valida per il secondo round di EHF European Cup. Una partita complicata per la formazione salernitana, che si è trovata di fronte un’avversaria determinata sin dal primo minuto, capace di sfruttare al meglio le difficoltà delle campane e di gestire il vantaggio per tutta la gara.

Il Dunajska Streda ha mostrato di aver studiato attentamente la Jomi, proponendo una difesa aggressiva, fisica e ben organizzata, capace di limitare le soluzioni offensive delle salernitane. Dopo il 3-3 iniziale, le padrone di casa hanno preso il controllo del match, mantenendo sempre il vantaggio e riuscendo a gestire con attenzione i momenti della partita.

Nella ripresa, le salernitane hanno faticato ulteriormente a trovare la via del gol, mentre le avversarie hanno continuato a colpire con grande efficacia, soprattutto nelle conclusioni dalla distanza, allargando progressivamente il divario fino al definitivo 32-25.

Per la Jomi Salerno resta l’amarezza per un risultato negativo in campo europeo, ma non c’è tempo per soffermarsi sulla delusione. Le salernitane sono chiamate a voltare rapidamente pagina, ritrovare energie e concentrazione e riprendere il lavoro in vista del prossimo, importante appuntamento.

All’orizzonte c’è infatti la sfida contro Erice, un confronto di grande rilevanza contro le campionesse d’Italia. Un impegno che richiederà una pronta reazione, sul piano tecnico e mentale, per lasciarsi alle spalle la battuta d’arresto europea e tornare a esprimere il proprio valore.

JOMI SALERNO: Dalla Costa 1, Severin 9, Zivkovic 2, Squizziato 1, Fabbo 3, Mangone 2, Danti, Hammer, Lanfredi, Araujo 2, Malovic 3, Conte, Meneghini 2, Salvaro, Gislimberti. ALL. ADRIAN CHIRUT

DUNAJSKA STREDA: Buric 4, Bánfai 2, Komlós 1, Boada Coronado 2, Tomovcíková, Mistina, Jankulovska 4, Pastorková 1, Molnár 3, Farkas 4, Némethová, Lukács, Élö 9, Woth 2, Bjaloncík. ALL. VIKTOR DEBRE