FOTO - Salernitana, striscione ultras dopo il divieto di trasferta a Casarano Il messaggio esposto nei pressi dell'Arechi

Non ci sarà il calore del tifo granata al Capozza per Casarano-Salernitana. Dopo il divieto di trasferta, il settore ospiti dell'impianto pugliese resterà desolatamente vuoto. Nei pressi dell'Arechi campeggia uno striscione polemico a firma della Curva Sud Siberiano: "Una vita serena per questore e prefetto: trasferte vietate e il weekend è perfetto". Tanta delusione nel mondo del tifo per un nuovo esodo mancato.