Fiume Sarno: le acque di piazzale direttamente nella fogna, scatta il sequestro Nel mirino della task force ambientale coordinata dalla Procura di Nocera un'azienda conserviera

Nell'ambito delle attività di monitoraggio del bacino del fiume Sarno, i militari della Sezione Operativa del Reparto Territoriale dei Carabinieri di Nocera Inferiore, della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Mercato San Severino, del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale dei Carabinieri di Salerno e del Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Salerno hanno eseguito controlli presso un'azienda conserviera nel comune di Fisciano. Con loro c'era personale tecnico dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (Arpac) e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra). L'attività è stata coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore.

IRREGOLARITÀ NELLE ACQUE DI PIAZZALE E SCARICO IN FOGNA

Gli accertamenti, effettuati il 14 ottobre 2026, hanno rilevato irregolarità nella gestione delle acque di piazzale. Le acque raccolte nell'apposita vasca defluivano direttamente nella rete fognaria attraverso una linea di troppo pieno, la cui chiusura non garantiva un'adeguata tenuta e consentiva il passaggio dei reflui.

SIGILLATA LA LINEA: SCARICO INTERROTTO

Nel corso dell'intervento la linea è stata sigillata e lo scarico è stato interrotto immediatamente.

LA VIGILANZA AMBIENTALE PROSEGUE

I controlli rientrano nel programma di vigilanza ambientale coordinato dalla Procura di Nocera Inferiore e proseguiranno con ulteriori verifiche sul territorio.