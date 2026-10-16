Salernitana, c'è lesione per La Gumina: ecco quanto sarà lungo lo stop L'attaccante rischia di saltare un big match

Una brutta notizia. Non arrivano aggiornamenti positivi per Antonino La Gumina. Gli esami effettuati presso il Centro Polidiagnostico Check Up hanno evidenziato una lesione muscolare di basso grado del grande adduttore destro. L’atleta ha già iniziato il protocollo riabilitativo. L'attaccante della Salernitana resterà fermo un mese, saltando così le sfide con Scafatese, Picerno, Savoia, e Inter Under 23. Si proverà a riaverlo a disposizione per la sfida con il Catania o al massimo per quella con la Casertana.