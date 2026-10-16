Spaccio sul Lungomare, cittadino gambiano arrestato dalla Polizia Ora si trova in carcere a Fuorni

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato, con personale dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Reparto Prevenzione Crimine, ha arrestato un cittadino gambiano, irregolare sul territorio nazionale, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L'attività rientra nei servizi di prevenzione e controllo del territorio finalizzati al contrasto dei reati in materia di stupefacenti.

L'uomo è stato fermato in via Lungomare Tafuri e, a seguito di perquisizione, è stato trovato in possesso di 88 grammi di hashish. Arrestato, è stato condotto in carcere a Fuorni.