Travolto in scooter da un'auto pirata: Sarno prega per il 16enne Adam L'appello del fratello per risalire al responsabile dell'investimento

Sta portando avanti la sua battaglia per la vita nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Adam, 16enne di Sarno, è ricoverato in gravi condizioni dopo essere rimasto vittima di un terribile incidente. Il fatto, come ha denunciato attraverso i social il fratello, è accaduto domenica sera intorno alle 19.50. Il giovane era in sella al suo motorino, in compagnia di una ragazza. All'altezza di via Fiano è stato travolto da una macchina che poi si è data alla fuga senza prestare soccorso. Adam è stato trasportato in codice rosso all'Umberto I. La ragazza fortunatamente sta bene, lui invece lotta per la vita all'Umberto I. Il fratello ha chiesto aiuto anche al deputato Francesco Emilio Borrelli - che ha rilanciato la storia attraverso il suo profilo - per dare voce a questa storia, nella speranza di risalire al responsabile.