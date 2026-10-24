Scafatese-Barletta 1-0, vittoria di cuore: i canarini volano al quinto posto Decide un gol di Brunet. Poi la resistenza dopo il rosso a Toscano: ottavo risultato utile di fila

In inferiorità numerica, sotto la pioggia battente e contro un Barletta coriaceo e mai domo, una eroica Scafatese stringe i denti, resiste agli assalti degli ospiti e conquista l’ottavo risultato utile consecutivo raggiungendo quota 17 punti in classifica. Basta un gol di Brunet per stendere i pugliesi (1-0), con la resistenza nella ripresa complice l'espulsione di Toscano.

La partita

Con Novella impiegabile ma non al cento per cento della forma mister Facciolo conferma dieci undicesimi della squadra che ha pareggiato all’Arechi la scorsa settimana inserendo soltanto Guerra tra i titolari. E nella prima frazione i suoi uomini ringraziano mostrando buone trame offensive, trovando il vantaggio con un sontuoso Brunet e concedendo poco ai pugliesi, ma il rosso decretato a Toscano sullo scadere del primo tempo cambia il volto della gara; in superiorità numerica, infatti, il Barletta prova a rimettere sui binari dell’equilibrio la gara e alza il baricentro, aumentando anche i chili e centimetri nel settore offensivo. La Scafatese, però, non demorde, alza la guardia e non permette agli avversari di trovare la strada per la porta di Forte. Il triplice fischio premia i canarini che aggiungono altri tre punti al proprio score in classifica. Ma per gli uomini di Facciolo, già da domani, la testa sarà tutta sulla sfida del Breda con l’Inter Under-23, recupero dell’ottava giornata di campionato, che sarà disputata martedì pomeriggio.