Salernitana, rotazioni tra i pali: Cevers in campo con la Primavera Novità tra i pali nella sfida con il Palermo

Una sorpresa in porta. Due settimane fa, nella brutta sconfitta interna con il Benevento, toccò a Pietro Perina difendere i pali della Salernitana Primavera. Una possibilità per ritrovare confidenza con i pali dopo la lunga attesa per una chance. Stessa strategia decisa per Leonards Cevers. In campo, in questi minuti nella sfida fra Salernitana e Palermo Primavera, Foglia Manzillo ha scelto il portiere classe 2005, sfruttando anche il posticipo con il Picerno. Nelle ultime due stagioni in granata, l’estremo difensore fin qui non ha ancora trovato spazio in prima squadra, collezionando finora soltanto panchine. Ora l’impegno con la Salernitana Primavera.