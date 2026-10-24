Calcio a 5, gol e spettacolo: la Feldi Eboli pareggia con Roma (4-4) Le foxes rimontano e strappano il pari

Quattro gol, continui cambi di fronte e un finale tutto da vivere, Feldi Eboli e Roma 1927 si dividono la posta in palio con un pirotecnico 4-4, al termine di una gara in cui le volpi hanno saputo reagire nei momenti più difficili, trovando la forza di rimettere in piedi il risultato dopo essere finite sotto nel finale della prima frazione. Allo stesso tempo però, le volpi di mister Luciano Antonelli sono state protagoniste in negativo con piccole disattenzioni risultate decisive ai fini del risultato.

La partita

La serata si apre con il gol dell’ex: dopo appena due minuti è Calderolli a sbloccare il risultato, colpendo subito al cuore i suoi vecchi tifosi. La reazione della Feldi, però, non tarda ad arrivare e pochi minuti più tardi Echavarria rimette tutto in equilibrio. Le volpi prendono fiducia e trovano anche il vantaggio: Etzi conclude verso la porta e Marrazzo, ben appostato sotto porta, corregge il tiro in rete, festeggiando così il suo primo gol con la maglia rossoblù e il primo in assoluto in Serie A. La Roma non ci sta e Fortino ristabilisce immediatamente la parità con un preciso scavetto. La partita resta apertissima con Braga che si libera e va vicino al gol, anticipando quello che arriva a meno di tre minuti dall’intervallo: il pivot rossoblù lascia partire un bolide che trafigge Sarmiento e porta nuovamente avanti la Feldi. Sembra il momento giusto per andare al riposo in vantaggio, ma il finale di primo tempo riserva un’altra svolta, stavolta amara per le volpi. A meno di un minuto dalla sirena, Fortino trova il 3-3 con una conclusione al volo sugli sviluppi di un calcio d’angolo, poi non passa molto e Marcelo completa il sorpasso giallorosso, portando la Roma sul 3-4 proprio a ridosso dell’intervallo.

Nella ripresa la Feldi torna in campo con la voglia di riprendere la partita, Etzi sfiora il pareggio con un colpo di testa, ma il 4-4 arriva a metà frazione: Lavrendi calcia verso la porta, Sarmiento respinge corto e Bertoline è il più rapido di tutti a ribadire in rete, riportando il risultato in equilibrio. La gara rimane intensa e nessuna delle due squadre sembra accontentarsi, Marrazzo va vicino alla doppietta centrando il palo, mentre dall’altra parte è Sacon a impegnare Pietrangelo. A due minuti dalla fine la Roma sceglie la carta del portiere di movimento, aumentando la pressione nel tentativo di trovare il colpo decisivo ma la Feldi resiste e il risultato non cambia più: al PalaSele termina 4-4.