Scafatese-Barletta, le probabili formazioni: Facciolo vara la formula continuità Il tecnico dei canarini non cambia l'undici dopo le buone indicazioni con la Salernitana

A caccia dell'ottavo risultato utile consecutivo. La Scafatese vuole continuare a sognare. Al Guariglia di Agropoli con il Barletta (fischio d'inizio alle ore 14.30), i canarini vogliono dare continuità al filotto di risultati e prestazioni inanellate e consolidare il proprio posizionamento in zona playoff. Facciolo riparte dalle sue certezze e dovrebbe confermare in toto l'undici schierato all'Arechi nel derby con la Salernitana. Ancora chance per Brunet in mediana al posto dell'infortunato Tripi. Davanti il tridente composto da Palmieri, Dambros e Volpicelli.

Le parole di Facciolo

Le dichiarazioni del tecnico: "Quello che cerco di trasmettere ai ragazzi è che dobbiamo arrivare al Barletta con la stessa concentrazione di tutte le nostre partite: forse solo 20' contro il Cosenza abbiamo sbagliato. Si deve preparare la sfida di sabato nello stesso modo contro cui abbiamo preparato la Salernitana. Dobbiamo avere umiltà: non possiamo permetterci di sottovalutare una squadra che nonostante gli undici punti ha ottenuto punti contro Salernitana, Catania e Bari".

Scafatese-Barletta, le probabili formazioni:

Scafatese (4-3-3): Forte; Novella, Scognamiglio, Bacchetti, Ferrara; Proia, Toscano, Brunet; Palmieri, Dambros, Volpicelli. Allenatore: Facciolo.

Barletta (4-4-2): Figliola; Coccia, Manetta, Bizzotto, Vona; Distratto, Piarulli, Franco, Laringe; Ferrante, D Silva. Allenatore: Paci.