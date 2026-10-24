UFFICIALE - Az Picerno-Salernitana, ecco quando parte la prevendita L'aggiornamento dal club granata

Arriva l'annuncio della Salernitana. Per Picerno-Salernitana, il club granata comunica l'avviso sulla prevendita dei biglietti del settore ospiti per assistere alla partita AZ Picerno-Salernitana, in programma lunedì 26 ottobre alle 20:30 allo stadio Donato Curcio.

I tagliandi saranno in vendita a partire dalle 10:00 di oggi e fino alle 19:00 di domani – domenica 25 ottobre – al costo di 15 euro più diritti di prevendita presso tutte le ricevitorie del circuito GO2. Ai residenti a Salerno e provincia è consentito l’acquisto dei biglietti esclusivamente nel settore ospiti.