Ex Salernitana, Perugia-Pescara è il derby degli ex: sorridono in tre Fiorillo, Ferraris e Inglese si prendono vittorie e punti. Gol di Carriero, errore di Quirini

Una partita importante, con tanti ex Salernitana in campo. Per Andrea Ferraris, Roberto Inglese, Giuseppe Carriero ed Ettore Quirini è stato come una sorta di derby. I freschissimi ex della Bersagliera si sono ritrovati da avversari in Perugia-Pescara, match terminato 1-2 con il successo in rimonta degli abruzzesi. A sorridere Inglese e Ferraris, entrambi però rimasti in panchina nella sfida del Curi.

Novanta minuti che si era aperto con una prodezza di Carriero, autore del gol del momentaneo vantaggio degli umbri. Poi la rimonta nella ripresa degli abruzzesi, con una doppietta di Merola. Uno dei due gol è arrivato su rigore concesso per fallo di Quirini. Nel finale le parate di Fiorillo a salvare il risultato e regalare vittorie e punti alla squadra biancoceleste, fondamentali anche per dare respiro alla panchina di Buscè, al centro di grandi polemiche.

Fonte foto: Perugia calcio